Иркутск, , 14:41 — REGNUM Невероятно обширный лесной участок, захламлённый отходами лесопиления, обнаружили сотрудники Байкальской природоохранной прокуратуры в Усть-Илимском районе Иркутской области.

Участок, захламлённый отходами лесопиления, обнаружили сотрудники Байкальской природоохранной прокуратуры в Приангарье Байкальская природоохранная прокуратура

Как сообщает официальный сайт ведомства, в процессе разбирательства было установлено, что некая организация самовольно увеличила свою производственную территорию путем захвата прилегающих к базе земель лесного фонда, осуществив снятие и уничтожение почв особо защитного участка леса на площади 2,1 га.

Так выглядят отходы лесопиления, которые обнаружили сотрудники Байкальской природоохранной прокуратуры в Иркутской области Байкальская природоохранная прокуратура

По оценке прокуроров, указанные действия привели к гибели микроорганизмов и беспозвоночных животных, деградации места обитания живых существ и произрастания растений. Для частичного восстановления среды обитания потребуется не менее 60 лет. Ущерб почвам оценён в сумму, составляющую более 36 миллионов рублей, а лесному фонду — около 4 млн. рублей.

По данному факту возбуждены и расследуются два уголовных дела по ч. 3 ст. 260 («Незаконная рубка лесных насаждений»), ст. 246 («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Читайте также: Рослесхоз подсчитал масштабы незаконных вырубок лесов в Приангарье