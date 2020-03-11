Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 14:40 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии с 10:00 11 марта ввели режим чрезвычайной ситуации в Карачаевском районе. Здесь в одном из лесничеств вторые сутки не могут потушить крупный пожар. Лесная подстилка горит на площади 26 гектаров, пишет ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, к тушению пожара привлечено 111 человек и 22 единицы техники, в том числе 46 пожарных из МЧС, задействована также аэромобильная группировка.

Первоначально площадь пожара составляла около 3,5 гектара. Он распространился в основном в труднодоступной горной местности. Неподалеку расположен аул Каменномост, но угрозы населенному пункту нет, рассказал «Интерфаксу» заместитель начальника управления лесами КЧР Тауби Борлаков.

Сообщалось также, что еще один пожар возник в урочище Худес Худесского лесничества где площадь возгорания составляет 20,8 га.

В МЧС республики предупреждали о чрезвычайной пожароопасности и необходимости соблюдать меры предосторожности, в том числе не сжигать сухой мусор и траву, чтобы не создавать угрозу распространения огня на жилые дома. В ведомстве также отметили, что с начала 2020 года уже пришлось тушить 113 пожаров, вызванных возгоранием мусора, и 44 — возгоранием сухой травы.

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Напомним, борьба с лесными пожарами уже велась в начале 2020 год на территории этих лесничеств.