Самара, , 14:42 — REGNUM Директора Северного депо уволили после схода трамвая у торгового центра «Апельсин» в Самаре. Об этом 11 марта сообщает 63.ru, ссылаясь на руководителя МП «Трамвайно-троллейбусного управления».

По словам директора предприятия Михаила Ефремова, после проверки был уволен руководитель Северного трамвайного депо. Именно к этому депо и был приписан сошедший с рельсов трамвай.

Отмечается, что главному инженеру МП «Трамвайно-троллейбусного управления» был объявлен выговор. Кроме этого он лишен премии.

По словам Михаила Ефремова, трамвай выпустили в рейс неисправном состоянии. Водитель трамвая, после обнаружения неисправности, должна была действовать по инструкции. «К счастью, она высадила пассажиров», — сообщил директор МП «ТТУ».

Отмечается, что в вагоне оставалась лишь кондуктор, которая получила травму руки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 27 февраля в Самаре около торгового центра «Апельсин» на улице Ново-Садовой трамвай упал на бок.

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