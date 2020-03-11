Архангельск, , 14:22 — REGNUM Архангельская транспортная прокуратура выявила нарушения в Архангельском авиационном учебном центре. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Проверка показала, что в трудовом договоре с работниками центра не отражены условия труда на рабочем месте, а согласие работников на обработку персональных данных не содержит обязательной информации.

Кроме того, представители ведомства выявили ненадлежащее проведение в центре инвентаризации имущества, в том числе денежных средств.

Транспортной прокуратурой директору Архангельского авиационного учебного центра внесено представление. По результатам его рассмотрения приняты меры к устранению нарушений закона, 4 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.