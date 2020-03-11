Чебоксары, , 14:21 — REGNUM Первый месяц весны в Чувашии будет теплее обычного. Данная погодная аномалия сохранится в апреле и мае, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его прогнозам, в ближайшие дни через Чувашию пройдёт серия холодных фронтов. Поэтому если 12 и 13 марта осадки пройдут преимущественно в виде дождя, то 15 марта ожидается мокрый снег, а местами может образоваться небольшой временный снежный покров.

Кроме того, 13 марта возможны неблагоприятные погодные явления в связи с усилением юго-западного ветра до 20−25 метров в секунду.

По прогнозу Гидрометцентра России, во второй декаде марта погода в Чувашии будет на 7 градусов теплее обычного, и средняя температура воздуха составит около +2 градусов, что соответствует норме начала апреля.

Но потепление сменится похолоданием, полагает синоптик-любитель. По предварительным данным, в последнюю декаду марта возможен приход холодного скандинавского антициклона, который принесёт солнечную, но морозную погоду.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение первых дней марта на территории Приволжского федерального округа удерживалась аномально теплая погода. Максимальная температура в юго-западных районах Поволжья поднималась до 15 градусов тепла.