Тамбов, , 14:19 — REGNUM 24-летний житель Тамбова задержан по подозрению в угоне автомобиля и совершении ДТП, в результате которого пострадали две несовершеннолетние девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону 11 марта.

Инцидент произошёл 7 марта. Автомобиль «Лада Калина» был угнан от гипермаркета на улице Пролетарской. В тот же день на территории села Покрово-Пригородное Тамбовского района на автомобиле было совершено ДТП — водитель сбил двух несовершеннолетних девочек, которые стояли около продуктового магазина. Дети получили телесные повреждения, им оказана медпомощь. Водитель же с места аварии скрылся.

Полиции удалось оперативно установить подозреваемого, им оказался 24-летний житель Тамбова. Его задержали в посёлке Строитель. На водителя было составлено несколько административных материалов, в том числе за управление автомобилем без прав и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Теперь в отношении мужчины возбуждено и уголовное дело — по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Установлено, что в момент угона он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также мужчине грозит ответственность за причинение вреда детям — процессуальное решение будет принято по результатам медицинской экспертизы.