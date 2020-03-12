Умео, Швеция, , 08:14 — REGNUM В Швеции рейс местной авиакомпании Bra, направлявшийся из Стокгольма в Эрншёльдсвик, расположенный на восточном побережье к северу от столицы, совершил вынужденную посадку в городе Умео. Причиной стало то, что на борту самолета находился пассажир, который демонстрировал симптомы, характерные для коронавируса. Об этом 11 марта сообщило шведское издание Aftonbladet.

Почти сразу после взлета бортпроводница через систему динамиков сообщила всем находящимся на рейсе о том, что на борту есть пассажир, который недавно был в южной Европе и у него наблюдается температура и кашель. По словам пресс-секретаря авиакомпании ДжимаХовеберга, пассажир сам сообщил о своем состоянии членам экипажа.

На борту оказался врач-анестезиолог ЛарсРоксен, именно он сделал вывод о том, что речь может идти о случае заражения коронавирусом.

«Данный пассажир прежде находился достаточно близко от региона, где наблюдается высокий уровень распространения коронавируса, чтобы можно было сделать вывод о том, что был риск заражения. Кроме того, у пассажира были определенные симптомы, они были умеренными, но уже и этого было достаточно для принятия мер», — заявил Роксен. — «Это была моя инициатива. Я врач, и когда я получаю такую информацию, именно на мне лежит ответственность по принятию каких-либо мер».

«Мы начали обсуждать ситуацию с бортпроводниками, которые связались с кабиной пилотов. Затем от диспетчеров мы получили указание о том, что рейс должен быть перенаправлен в город Умео, в аэропорту которого располагается отделение карантина. Там нас встретил медицинский персонал. Сам пассажир пройдет все положенные ему обследования», — добавил анестезиолог.