Самара, 11 марта 2020, 14:11 — REGNUM Авария с участием трамвая произошла в Самаре. Об этом 11 марта сообщает очевидцы происшествия в сообществе в социальной сети «ДТП Самара».
По словам очевидцев, 11 марта водитель автомобиля ВАЗ-2114 намеревался проехать между трамваем и автомашиной KIA Rio, которая была припаркована во втором ряду на улице Фрунзе около дома №112.
В результате трамвай, следующий по маршруту 20, протащил отечественный автомобиль через KIA Rio и ещё около десяти метров.
Отмечается, что в результате аварии повреждения получили KIA Rio и ВАЗ-2114.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Читайте ранее в этом сюжете: В Самаре автомобиль наехал на коляску с двумя детьми