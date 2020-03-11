Самара, , 14:11 — REGNUM Авария с участием трамвая произошла в Самаре. Об этом 11 марта сообщает очевидцы происшествия в сообществе в социальной сети «ДТП Самара».

По словам очевидцев, 11 марта водитель автомобиля ВАЗ-2114 намеревался проехать между трамваем и автомашиной KIA Rio, которая была припаркована во втором ряду на улице Фрунзе около дома №112.

В результате трамвай, следующий по маршруту 20, протащил отечественный автомобиль через KIA Rio и ещё около десяти метров.

Отмечается, что в результате аварии повреждения получили KIA Rio и ВАЗ-2114.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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