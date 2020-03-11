Волгоград, 11 марта 2020, 14:11 — REGNUM Посылку с «секретом» обнаружили сотрудники исправительной колонии №9 Волгограда. Осуждённому принесли наркотик, спрятанный в ёмкость от дезодоранта, сообщили 11 марта в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области.
Небольшой пакет с белым порошком был спрятан в шариковом дезодоранте. Как установила экспертиза, в пакете находилось наркотическое средство весом около четырёх граммов.
Передачу осуждённому пыталась доставить жительница города Омска. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.