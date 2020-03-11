Томск, , 14:00 — REGNUM В Тегульдетском районе Томской области главный лесничий арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в региональном следственном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов региональных управлений ФСБ и МВД. Его фигурантом стал главный лесничий Тегульдетского лесничества — филиала ОГКУ «Томсклес».

По предварительным данным, в 2017 году мужчина дал подчинённому незаконное указание о подписании акта лесопатологического обследования в урочище «Берегаевское» Берегаевского участкового лесничества. При этом лесничий знал, что обследование не проводилось.

В акт и приложения к нему внесли недостоверные сведения о необходимости проведения на указанном лесном участке санитарно-оздоровительных мероприятий — сплошной санитарной рубки на площади 30 гектаров.

На основании этого документа областной департамент лесного хозяйства заключил с ОГАУ «Томсклесхоз» договор купли-продажи лесных насаждений в указанном урочище для проведения сплошной санитарной рубки. «Томсклесхоз», в свою очередь, заключил с коммерческой организацией договоры на выполнение работ по рубке леса и купли-продажи срубленной древесины.

Под рубку незаконно выделили лесные насаждения, расположенные на находящихся в собственности РФ участках земель лесного фонда. Рубку предотвратили оперативные сотрудники региональных управлений МВД, ФСБ и Росгвардии. Обвиняемый был заключён под стражу. Расследование продолжается.

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