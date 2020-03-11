Архангельск, , 13:56 — REGNUM 23-летний житель села Майда Мезенского района Архангельской области погиб от случайного выстрела. Трагедия произошла во время охоты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 8 марта мужчины на снегоходах выехали на охоту из деревни Майда вдоль берега реки. По словам единственного свидетеля происшествия, потерпевший охотился на куропаток, заехал в кусты на берегу реки в поисках дичи, после чего раздался выстрел. Раненый пояснил, что произошел самопроизвольный выстрел из-за падения ружья, у которого оборвался ремень. Для оказания медицинской помощи он привез пострадавшего в деревню, но спасти родственника не удалось.

Произведен осмотр места происшествия. Изъято одноствольное незарегистрированное ружье, из которого был произведен выстрел. Назначены экспертизы.