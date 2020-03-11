Екатеринбург, 11 марта 2020, 13:49 — REGNUM За первые два месяца в Свердловской области сотрудники дорожной полиции проверили около шести тысяч автобусов общественного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
В мероприятиях также участвуют специалисты Ространснадзора, а также сотрудники миграционного подразделения полиции.
Всего с начала года зарегистрировано около двух тысяч нарушений водителями автобусов Правил дорожного движения. По итогам проверок общественного автотранспорта, административные протоколы были составлены в отношении 95 чиновников и 19 юридических лиц. В адрес руководства автопредприятий внесены предостережения и представления об устранении выявленных нарушений.