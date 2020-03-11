Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону вандалы изуродовали въездной знак Ворошиловского района. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

«Вчера был Ворошиловский район, сегодня уже Воровской. Может так и оставить?» — подписал фотоснимок участник паблика «Ростов Главный».

ИА REGNUM отмечает, что Ворошиловский район — самый густонаселённый в областном центре. Численность населения превышает 218,4 тыс. человек (по данным на 2017 год). Северный микрорайон также лидирует по количеству регистрируемых преступлений.