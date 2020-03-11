Тбилиси, , 13:52 — REGNUM Порядка 100 пожарных участвует в тушении леса в Западной Грузии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД страны.

По данным пресс-службы, пожар происходит в районе Имерети. Огонь охватил лесополосу. Очаг возгорания расположен рядом с населенным пунктом. Дым распространился на десятки гектар. На место пожара прибыл губернатор региона Звиад Шаламберидзе.

Как передавало ИА REGNUM, 10 марта Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии сообщила, что лесные пожары в последние несколько дней были зарегистрированы почти во всех регионах страны. Пожарные службы ведут борьбу с огнем круглосуточно.

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