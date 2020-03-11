Уфа, , 13:55 — REGNUM Подозреваемого в заказе поджога автомобиля КамАЗ задержали в Башкирии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.

По версии полицейских, 37-летний предприниматель из Уфы, владеющий несколькими грузовиками и оказывающий ассенизаторские услуги на территории Уфимского района, заказал поджог автомобиля своего конкурента.

По факту уничтожения автомобиля было возбуждено уголовного дело по статье 167 УК РФ.

Отмечается, что сотрудники полиции также установили личность и допросили подозреваемого в поджоге автомобиля 32-летнего жителя Уфы. Мужчина сообщил стражам порядка о том, что уничтожить чужое транспортное средство за 50 тысяч рублей его нанял бывший коллега, личность которого также была установлена стражами порядка.

По данным следствия, в этом преступлении знакомый 32-летнего мужчины выступил посредником, который забрал у заказчика сто тысяч рублей и нашел исполнителя. 50 тысяч рублей посредник забрал себе.

Сообщается, что один из подозреваемых в поджоге находится под домашним арестом.

В настоящее время следователи устанавливают точную сумму причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

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