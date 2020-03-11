Омск, , 13:38 — REGNUM Омского предпринимателя, действия которого привели к получению тяжкого вреда здоровью ребёнка, будут судить.

Как сообщили ИА REGNUM 11 марта в Следственном комитете РФ, расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины завершено.

По данным следствия, предприниматель занимался строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения. Чтобы сэкономить деньги, несмотря на заключенный договор, с июня 2019 года он не выполнял работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей на улицах Завертяева и Краснознаменная в Омске.

В итоге прорвало трубу горячего водоснабжения около одного из зданий по улице Завертяева. Почву размыло. 28 июля 2019 года в яму с горячей водой температурой до 72 °C провалились два человека: утром — мужчина, вечером — десятилетний мальчик.

Пострадавшие получили ожоги ног и нижней части тела. Мужчина получил лёгкий вред здоровью, ребёнок — тяжкий.

Бизнесмен раскаялся в содеянном и оплатил лечение мальчика. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года в Новосибирске пожилая женщина провалилась в коммунальную яму с кипятком. Она была госпитализирована с 40% ожогов верхней половины туловища, а также обеих рук.

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