Махачкала, , 13:46 — REGNUM Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в поселке Дубки в Казбековском районе Дагестана. В результате происшествия пострадал пожилой мужчина, сообщили ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе МЧС России по республике.

«В 11:32 поступила информация о том, что в поселке Дубки Казбековского района на первом этаже пятиэтажного дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения», — сказано в сообщении.

Эвакуация жильцов не проводилась. Пострадавший мужчина 1954 года рождения госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Махачкале произошел взрыв бытового газа в подвале одного из жилых домов. Пострадали два человека, в том числе проходивший мимо мальчик 2008 года рождения. Ребенок был госпитализирован с ожогами лица.