Магнитогорск, Челябинская область, , 13:33 — REGNUM В Магнитогорске 17-летний подросток скончался во время урока. Трагедия произошла в одной из школ, сообщает челябинское областное управление СКР.

Школьник скончался днём 11 марта. На уроке он почувствовал себя плохо.

Криминальных следов на его теле нет. Силовики выясняют обстоятельства произошедшего.

Отметим, подобные случаи ранее уже были на Урале. Как сообщало ИА REGNUM, в одной из школ ребёнок наклонился, чтобы поднять ручку, и умер. Это тоже произошло на уроке.