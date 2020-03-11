Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, , 13:15 — REGNUM В ямальском городе Губкинский осуждён муниципальный служащий за хищение дизельного топлива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Судом установлено, что являясь куратором контракта на поставку топлива между МУП «Губкинские городские электрические сети» и ООО «Инфорком-Сеть», подсудимый располагал вверенными ему топливными картами. Через них он совершил хищение путём растраты дизельного топлива, принадлежащего муниципальному предприятию. Ущерб составил 2 870 литров или 124 тыс. рублей.

Подсудимого признали виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере 8 тыс. рублей. Наказание является условным с испытательным сроком на три года.