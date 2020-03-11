Оренбург, , 13:05 — REGNUM Пассажирский поезд, следовавший из Оренбург в Екатеринбург, прибудет в пункт назначения с опозданием. Ожидается, что отставание от графика составит примерно полтора часа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЮУЖД.

В компании отметили, что пассажирский состав был задержан в Челябинской области на станции Гогино. Причиной стала техническая неисправность. Поезд задержали на два часа 35 минут.

Планируется, что в Екатеринбург поезд прибудет в 16:29 по местному времени (14:39 мск).