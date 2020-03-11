Екатеринбург, , 12:59 — REGNUM На Среднем Урале стартовал судебный процесс по делу об убийстве четырёх человек в посёлке Зюзельский Полевского городского округа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Свердловского областного суда, на скамье подсудимых 21-летний житель посёлка и его 24-летняя сожительница.

«В зависимости от степени участия в инкриминируемых преступлениях подсудимые обвиняются в убийстве нескольких человек, краже, надругательстве над телами умерших», — уточнили в суде.

По версии следствия, преступление произошло в феврале 2019 года в частном доме, где совместно проживали обвиняемые и потерпевшие, состоявшие в родственных отношениях (сожители проживали в доме матери подсудимой с сестрой подсудимой и её мужем). Из-за постоянных бытовых конфликтов, злоумышленники задумали жестоко расправиться с родственниками. Это произошло 21 февраля. Трупы злоумышленники спрятали в подполе, предварительно надругавшись над одним телом.

Четвёртое убийство произошло 28 февраля, когда в гости к сожителям пришёл их знакомый. Подсудимый приревновал его и расправился с мужчиной.

«Тело потерпевшего было оставлено в сенях дома. У этого потерпевшего обвиняемым мужчиной был похищен сотовый телефон», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Отметим, что после совершённых убийств, подсудимые продолжили проживать в доме с двумя малолетними детьми.