Москва, 11 марта 2020, 12:56 — REGNUM Московский городской суд 11 марта оставил без изменения постановление Басманного суда Москвы об аресте Максима Уметбаева, обвиняемого по делу журналиста Ивана Голунова, передаёт корреспондент ИА REGNUM из зала суда.
«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляцию без удовлетворения», — объявила судья Наталья Дударь.
Как сообщало ИА REGNUM, Уметбаев и ещё четверо экс-сотрудников полиции обвиняются в совершении преступления предусмотренного п. п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»), ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»).
По версии следствия, летом 2019 года они подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.