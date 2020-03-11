Москва, , 12:52 — REGNUM В Московском городском суде начались слушания по апелляциям на аресты четверых экс-сотрудников полиции, обвиняемых по делу журналиста Ивана Голунова, передаёт корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Максим Уметбаев, один из обвиняемых, принёс свои извинения пострадавшему.

«Я ударил Голунова. Мои действия были непрофессиональны. Мне за свой поступок стыдно, и я хочу принести извинения Голунову», — сказал подсудимый.

Как сообщало ИА REGNUM, Уметбаев и ещё четверо экс-сотрудников полиции обвиняются в превышении должностных полномочий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.