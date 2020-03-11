Кострома, , 12:48 — REGNUM Суд арестовал жителя Костромской области, обвиняемого в похищении 8-летней школьницы из Неи. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР. Мужчина заключён под стражу на время предварительного следствия сроком на два месяца.

Фото СУ СКР по Костромской области

Как ранее сообщал ИА REGNUM, девочка из Неи пропала 4 марта 2020 года. Её поиски вели полицейские, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и следователи. Школьницу нашли в квартире 36-летнего местного жителя. Ребенок был спрятан в корпусе дивана, стоявшего в комнате.

При осмотре на теле ребенка не обнаружили телесных повреждений. Девочку передали родителям, угрозы жизни и здоровью школьницы нет. Мотивы действий подозреваемого выясняются. Уголовное дело возбуждено по статье «Похищение несовершеннолетнего».

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