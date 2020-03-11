Рига, , 12:48 — REGNUM В Латвии конфисковали партию контрабандных сигарет, обнаруженных в товарном поезде на пограничном пункте Индра с Белоруссией. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Таможенного управления Службы государственных доходов Латвии.

По данным ведомства, товар в специальных контейнерах был спрятан в вагонах с углём, щепой, цистернах с топливом.

Общий объём неуплаченного в государственный бюджет акцизного налога с 25 039 пачек сигарет составил 81 000 евро.

Кому принадлежал груз пока неизвестно.