Исламабад, , 12:49 — REGNUM Пилот, управлявший истребителем F-16, который разбился в Исламабаде, погиб. Об этом 11 марта сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на пресс-службу ВВС.

В сообщении говорится, что пилот Номан Акрам погиб в результате крушения самолета. По информации издания The Express Tribune, у пилота был шанс спастись, если бы он успел вовремя катапультироваться.

Пакистанские власти заняты установлением причин падения истребителя.

Напомним, крушение истребителя F-16 произошло в районе Исламабада Шакарпарьян.