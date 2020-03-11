Самара, , 12:42 — REGNUM Два малолетних ребенка получили ушибы головы во время дорожной аварии в Самаре. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба УГИБДД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло на улице Ново-Садовой около дома около № 323 на нерегулируемом пешеходном переходе.

Автомобиль ВАЗ-2112, которым управлял 22-летний мужчина, наехал на коляску, в которой находились два полуторагодовалых мальчика. В результате дети получили ушибы головы.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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