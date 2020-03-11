Чебоксары, 11 марта 2020, 12:40 — REGNUM В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении директора Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, являющегося депутатом городского собрания депутатов. В рамках нового дела выявлено пять эпизодов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.
По данным правоохранителей, в 2017 году фигурант уголовного дела получил более 5,4 млн рублей взятки от индивидуального предпринимателя, с которым заключил договор на капитальный ремонт общежития техникума, а затем подписывал фиктивные документы.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
Ранее в отношении директора техникума было возбуждено пять уголовных дел по нескольким эпизодам. Следствие подозревает чебоксарского депутата в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата» — пять эпизодов), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог» — шесть эпизодов), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере» — три эпизода).
В частности, по версии управления СКР, в 2018—2019 годах за счет средств техникума городского строительства и хозяйства приобретались туристические путевки в Словению, Германию и в чувашский санаторий, ущерб оценивается в 640 тыс. рублей.
Правоохранители полагают, что в те же годы обвиняемый от имени техникума заключал договоры на ремонт образовательного учреждения, подписывая фиктивные документы о выполнении работ. Согласно материалам дела, часть работ на 1,3 млн рублей сделали студенты под видом прохождения производственной практики.
Уголовные дела соединены в одно производство.
Депутат горсобрания Чебоксар находится под стражей. Кроме того, наложен арест на имущество фигуранта уголовного дела, в том числе на жилые и нежилые помещения, земельный участок — общая сумма арестованной недвижимости оценивается в 6,5 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2019 году следственным управлением СКР возбуждено 223 уголовных дела коррупционной направленности. Чаще выявлялись факты получения незаконного денежного вознаграждения — взяток, коммерческого подкупа. В ведомстве отмечают, что впервые за несколько лет в Чувашии задокументировано получение взятки в особо крупном размере. Выявлено пять взяток в крупном размере, тогда как в 2018 году выявлен один факт. К уголовной ответственности привлечены 95 человек, что на семь больше, чем в предыдущем году. В суды направлено 91 уголовное дело (+12%).
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