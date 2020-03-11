Чебоксары, , 12:40 — REGNUM В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении директора Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, являющегося депутатом городского собрания депутатов. В рамках нового дела выявлено пять эпизодов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным правоохранителей, в 2017 году фигурант уголовного дела получил более 5,4 млн рублей взятки от индивидуального предпринимателя, с которым заключил договор на капитальный ремонт общежития техникума, а затем подписывал фиктивные документы.

«В них содержались заведомо ложные сведения об объеме фактически выполненных работ, в то время как реальный их объем был значительно меньше», — полагают в ведомстве.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Ранее в отношении директора техникума было возбуждено пять уголовных дел по нескольким эпизодам. Следствие подозревает чебоксарского депутата в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата» — пять эпизодов), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог» — шесть эпизодов), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере» — три эпизода).

В частности, по версии управления СКР, в 2018—2019 годах за счет средств техникума городского строительства и хозяйства приобретались туристические путевки в Словению, Германию и в чувашский санаторий, ущерб оценивается в 640 тыс. рублей.

Правоохранители полагают, что в те же годы обвиняемый от имени техникума заключал договоры на ремонт образовательного учреждения, подписывая фиктивные документы о выполнении работ. Согласно материалам дела, часть работ на 1,3 млн рублей сделали студенты под видом прохождения производственной практики.

«Ещё более 900 тыс. рублей подрядчики направляли на оплату приобретенных подозреваемым для личных нужд пластиковых окон, бытовой техники, предметов мебели и других товаров», — говорят в ведомства.

Уголовные дела соединены в одно производство.

Депутат горсобрания Чебоксар находится под стражей. Кроме того, наложен арест на имущество фигуранта уголовного дела, в том числе на жилые и нежилые помещения, земельный участок — общая сумма арестованной недвижимости оценивается в 6,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2019 году следственным управлением СКР возбуждено 223 уголовных дела коррупционной направленности. Чаще выявлялись факты получения незаконного денежного вознаграждения — взяток, коммерческого подкупа. В ведомстве отмечают, что впервые за несколько лет в Чувашии задокументировано получение взятки в особо крупном размере. Выявлено пять взяток в крупном размере, тогда как в 2018 году выявлен один факт. К уголовной ответственности привлечены 95 человек, что на семь больше, чем в предыдущем году. В суды направлено 91 уголовное дело (+12%).

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