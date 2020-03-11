Воронеж, , 12:39 — REGNUM Ранняя весна в Воронежской области спровоцировала резкий рост числа природных пожаров, об этом ИА REGNUM 11 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

«В районах области фиксируются загорания камыша в труднодоступных местностях, травы на полях и мусора. За последние дни пожарными подразделениями осуществлено более 100 выездов на тушение пожаров такого рода. Радует только то, что угрозы жилью и инфраструктуре нет нигде», — уточнили в пресс-службе.

По словам спасателей, в 99% случаев причина пожара — человеческий фактор. В МЧС напоминают о правилах при обращении с огнём, в частности, об опасности палов травы в сельской местности.