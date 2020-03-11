Томск, , 12:34 — REGNUM Уголовное дело по факту обнаружения тел троих человек при тушении пожара в жилом доме возбуждено в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, пожар произошёл в ночь на 11 марта 2020 года в деревне Березовка Первомайского района. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Загорелся двухквартирный брусовой жилой дом. Тела двух мужчин и женщины обнаружили сотрудники МЧС. Погибшие оказались родственниками — матерью, сыном и племянником.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. На месте происшествия работают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, при пожаре в двухэтажном жилом доме в посёлке Маркова под Иркутском погибли двое детей и их отец.

Читайте также: Двое детей и мужчина погибли при пожаре под Иркутском