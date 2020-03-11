Екатеринбург, , 12:29 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимой 31-летней жительницы Красноуфимска, которая подозревается в грабеже и краже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской полиции.

Подозреваемая задержана в ходе совместной операции сыщиков Екатеринбурга, оперативников пермского полицейского главка, при поддержке бойцов Росгвардии.

«К настоящему времени сотрудники полиции установили причастность подозреваемой к трем эпизодам данной противоправной деятельности на территории областного центра. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила порядка одного миллиона рублей», — уточнили в отделении по связям со СМИ управления МВД России по Екатеринбургу.

По версии органов дознания, задержанная гражданка совершила преступления в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года. Она находила одиноких пенсионеров и представляясь соцработником проникала в их жилище. Войдя в доверие, злоумышленница узнавала, где пенсионеры хранят накопленные средства и затем похищала их.