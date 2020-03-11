Красноярск, , 12:26 — REGNUM Следователи начали проверку по факту экстренной посадки вертолета Ми-8 в аэропорту Черемшанка Красноярского края, сообщили 11 марта в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, 11 марта около 09:00 по местному времени (05:00 мск) Ми-8АМТ авиакомпании «Скол» вылетел из аэропорта Черемшанка.

Во время полета на табло воздушного судна загорелся датчик «стружка в масле двигателя». Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета, отметили в СКР.

По предварительным данным, на борту вертолета находились 18 человек, в результате инцидента никто не пострадал. Вертолёт проверяют оперативные службы.

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