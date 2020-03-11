Горно-Алтайск, , 12:13 — REGNUM Следователи в Республике Алтай бьют тревогу из-за роста числа подростков, вовлечённых в преступления, связанные с распространением наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР, несовершеннолетние преступники часто не задумываются о последствиях своих действий.

«Подростки надеются, что их методы конспирации при осуществлении преступных действий идеальны, однако они ошибаются», — отметили в управлении.

Так, в 2019 году к уголовной ответственности за наркопреступления на Алтае привлекли 17 человек, из которых семеро — подростки. При этом за аналогичный период предыдущего года соотношение было 27 к 10.

При этом суды чаще всего приговаривают нарушителей к реальному сроку лишения свободы, в том числе несовершеннолетних. В связи с этим следователи напомнили подросткам, что распространение наркотиков относится к тяжким и особо тяжким преступлениям.

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