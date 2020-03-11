Уфа, , 12:20 — REGNUM 37 процентов ожогов тела получил электромонтажник, работая в помещении распределительного пункта в Уфе. Об 11 марта сообщает пресс-служба Гострудинспекции Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 2 марта в Дёмском районе Уфы.

65-летний работник ООО «Энергосистема» измерял длину кабеля металлической рулеткой. В какой-то момент электромонтажник задел токоведущие части электроустановки. Из-за этого возникла электрическая дуга.

В результате мужчина получил ожог 37 процентов тела и был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции Башкирии расследуют несчастный случай и устанавливают его причины.

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