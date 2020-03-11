Самара, , 12:03 — REGNUM Женщину, подозреваемую в даче взятки должностному лицу, задержали в Самаре. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По версии следствия, в феврале 2020 года подозреваемая 1976 года рождения предложила оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) взятку в размере 15 тысяч рублей. Полицейский отказался от денег и доложил руководителю об этом.

По мнению оперативников, предлагая взятку должностному лицу, подозреваемая рассчитывала на то, что предпринимателя не будут привлекать к ответственности и прекратят проверочные мероприятия по факту продажи алкоголя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам дачи взятки.

Расследование уголовного дела продолжается.

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