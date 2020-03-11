Красноярск, , 11:41 — REGNUM Артисты бурятского театра «Байкал» едва не попали в карантин в Красноярской области. Местные жители приняли приехавшую на гастроли труппу за больных коронавирусом китайцев и вызвали полицию, сообщает телеканал «Ариг Ус».

Об инциденте рассказали сами артисты. Они заселились утром 7 марта в один из хостелов Красноярска.

«Даже не успели заселиться, до комнат буквально дошли. В коридоре заметили двух сотрудников Росгвардии. Услышали, что у них есть приказ никого не впускать и не выпускать», — цитирует телеканал слова артиста.

По словам силовиков, к ним поступил сигнал от местных жителей о прибытии большой группы «китайцев». Впрочем, после получения разъяснений росгвардейцы сразу уехали. Члены труппы отмечают, что подобные случаи происходили с ними и в других городах.

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