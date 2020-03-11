Сургут, Югра, , 11:37 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) скорая помощь приняла роды по телефону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Инцидент произошёл 9 марта в 4:00 по местному времени. Поступил вызов к женщине, у которой начались схватки. Не дождавшись скорой помощи, сургутянка начала рожать. Диспетчеру скорой помощи пришлось координировать действия мужа роженицы по телефону. Родился мальчик.

Прибывшие на вызов медики сделали первичную обработку новорождённого и перевезли мать и дитя в Сургутский клинический перинатальный центр.