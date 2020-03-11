Москва, , 11:34 — REGNUM Следственный комитет России установил еще одного гражданина Украины, который причастен к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году. Об этом 11 марта сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«В рамках расследования установлена причастность к совершению данного преступления 30-летнего гражданина Украины Богдана Тицкого», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, атаки на российские учреждения в Киеве были осуществлены 17 и 18 февраля 2018 года. В первый день радикалы ворвались в помещение Российского центра науки и краской нанесли на стенах антироссийские надписи, разбили экспозицию и сожгли российский флаг.

На следующий день активисты «Организации украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закидали российское учреждение камнями и другими предметами, разбив стекла и причинив материальный ущерб.