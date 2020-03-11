Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего сотрудника ГИБДД, подозреваемого в получении взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Злоумышленник был изобличён и задержан сотрудниками управления собственной безопасности регионального ГУ МВД России.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе следственного управления.

По версии следствия, преступление произошло 4 марта. В тот вечер инспектор ГИБДД получил от водителя, которого задержал 1 марта, 30 тыс. рублей за то, чтобы в отношении нарушителя Правил дорожного движения не был составлен протокол об административном правонарушении.

Воспользоваться деньгами по своему усмотрению инспектор дорожно-патрульной службы не успел, так как был задержан оперативниками УСБ свердловского полицейского главка.