Балашиха, Московская область, , 11:28 — REGNUM В подмосковном горокруге Балашиха полицеские задержали ранее судимого уроженца Татарии, подозреваемого в сбыте психотропных веществ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По словам начальника пресс-службы ведомства Татьяны Петровой, на 23-м км автодороги М-7 «Волга» инспекторы ДПС остановили иномарку, в которой находились водитель и пассажир. При осмотре салона автомобиля был обнаружен и изъят сверток с комкообразным порошком серого цвета.

« По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом — мефедроном , общей массой более 600 граммов», — заявила Петрова .

По ее словам, пассажир автомобиля заявил, что сверток принадлежит ему, а наркотическое средство он приобрел у дилера в Подмосковье через тайник-закладку. Планировалось, что подозреваемый доставит запрещенное вещество в Набережные Челны.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».