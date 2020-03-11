Москва, , 11:25 — REGNUM Московский городской суд 11 марта рассмотрит апелляции на арест четырёх экс-сотрудников полиции, обвиняемых по делу журналиста Ивана Голунова, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Суд рассмотрит апелляции Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Игоря Ляховца.

Пятый экс-сотрудник полиции Денис Коновалов ранее признался в совершении преступления и дал обличающие показания против своего экс-руководителя Игоря Ляховца, который, по версии следствия, является организатором преступления. После чего Коновалова перевели под домашний арест.

Иван Голунов был задержан летом 2019 года. Сотрудниками полиции ему были выдвинуты обвинения в производстве и сбыте наркотиков. После того, как дело вызвало широкий общественный резонанс, все обвинения с Голунова были сняты, а против сотрудников полиции, арестовавших его, возбудили уголовные дела.