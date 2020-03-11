Бахчисарай, Крым, 11 марта 2020, 11:24 — REGNUM Пять предполагаемых участников экстремистской организации задержаны в Бахчисарайском районе Крыма 11 марта. Об этом сообщают «Новости Крыма» со ссылкой на правозащитницу Лутфие Зудиеву.
Сотрудники ФСБ России инициировали семь обысков в домах местных жителей. Итогом обысков стало задержание пяти человек, которым инкриминируют статью 205.5 УК РФ, то есть организацию террористической деятельности и участие в ней.
Оперативно-следственные мероприятия прошли в жилищах предполагаемых сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уточняет «Крыминформ».