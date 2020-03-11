Ханты-Мансийск, , 11:06 — REGNUM В Югре прокуратура выявила многочисленные нарушения законодательства в работе регионального подразделения Росгвардии. К дисциплинарной ответственности привлечено 20 росгвардейцев, из которых двое уволены в связи с утратой доверия. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура выявила факты проверки и осмотра оружия росгвадейцами у самих себя, оформления документов на приобретение, хранение и ношение оружия на близких родственников, что влечёт за собой конфликт интересов.

Допускалось непринятии мер к привлечению лиц к административной ответственности при наличии оснований. Кроме того, выявлены факты несвоевременного и недостоверного предоставления сведений о доходах, расходах.

По выявленным нарушениям закона прокуратурой округа начальнику Управления Росгвардии по ХМАО внесено представление.