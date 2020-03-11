Москва, , 10:58 — REGNUM Прокуратура Москвы обжаловала приговор репетитору музыки Мгеру Махсудяну, получившему условный срок за издевательство над своей ученицей, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей.

«Прокуратура обратилась в Московский городской суд с апелляционным представлением, в котором просит реального наказания для Махсудяна», — сообщил адвокат.

Также он добавил, что потерпевшие не будут требовать ужесточения приговора.

Напомним, что Махсудян был приговорён к четырём годам условно за избиение своей ученицы.

Из материалов дела следует, что подсудимый приходил к семилетней ученице домой дважды в неделю для обучения её игре на фортепиано. В процессе занятий он неоднократно избивал свою ученицу, высказывая при этом в ее адрес оскорбления. В суде Махсудян полностью признал свою вину и принёс свои извинения потерпевшей.