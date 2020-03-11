Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM В министерстве здравоохранения Ростовской области сообщили о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на трассе М-4 «Дон», которое произошло в ночь на 11 марта, передаёт ИА REGNUM.

Одному из участников аварии провели операцию, в настоящее время пациент в тяжёлом состоянии находится в реанимации. Двое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, ещё двое — лёгкой степени тяжести. Всем оказывается необходимая медпомощь.

ИА REGNUM ранее сообщало, что всего в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» четыре человека погибли, пятеро получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в ближайшую от места ДТП больницу — ЦРБ Миллеровского района.

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