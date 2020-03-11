Чебоксары, , 10:54 — REGNUM В Чебоксарах сегодня, 11 марта, зарегистрировано ЧП на Волге. Под лёд провалился рыбак. Его удалось спасти, он госпитализирован, сообщает республиканская поисково-спасательная служба Чувашии.

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного около 7 часов. По словам очевидца, который позвонил спасателям, на Волге в районе Новосельского пляжа рыбак провалился под лёд. Спасатели на аэросанях «Патруль» обнаружили рыбака и перевезли на спасательную станцию, где оказали первую помощь, а затем передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта на Волге в Радищевском районе Ульяновской области под лёд провалились два рыбака, одного из них спасти не удалось.

Спасатели напоминают, что из-за аномально тёплой погоды кромка льда около берегов непрочная: «в любой момент может проломиться и оторваться от берега». И призывают не выходить на лёд. Под «воздействием солнечных лучей лед быстро подтаивает, но ещё более разрушительное действие на него оказывает усиливающееся весной течение воды в реках, прудах, озерах, которое подтачивает его снизу».