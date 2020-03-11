Посёлок городского типа Анна, Воронежская область, , 10:48 — REGNUM Бывший старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Аннинскому району Воронежской области признан виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате чего в ДТП травмы получил ребёнок. Решение суд вынес 11 марта, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как установлено следствием и судом, вечером 11 октября 2019 года сотрудник полиции. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки Chevrolet. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 21 140. В результате травмы получили водитель ВАЗа и его 13-летняя пассажирка.

«Телесные повреждения, полученные малолетней, квалифицируются, как причинившие тяжкий вред здоровью», — уточнили в СК.

Изначально виновник ДТП отказывался от дачи показаний, однако затем вину полностью признал. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.