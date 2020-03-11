Магадан, Магаданская область, 11 марта 2020, 10:50 — REGNUM По данным МЧС Магаданской области, 12−13 марта существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Магадане, Хасынском, Омсукчанском и Тенькинском городских округах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Синоптики предупреждают жителей Колымы, что возможны сходы лавин, снежные завалы, повреждение строений, линий электропередач и связи. Возможна блокировка движения автотранспорта на различных участках дорог, травматизм и гибель людей.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за большого количества снега и относительно высоких температур на Алтае предупредили о лавиноопасности.