Магадан, Магаданская область, , 10:50 — REGNUM По данным МЧС Магаданской области, 12−13 марта существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Магадане, Хасынском, Омсукчанском и Тенькинском городских округах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Синоптики предупреждают жителей Колымы, что возможны сходы лавин, снежные завалы, повреждение строений, линий электропередач и связи. Возможна блокировка движения автотранспорта на различных участках дорог, травматизм и гибель людей.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за большого количества снега и относительно высоких температур на Алтае предупредили о лавиноопасности.