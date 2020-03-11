Переславль-Залесский, Ярославская область, 11 марта 2020, 10:45 — REGNUM 11 марта в Переславле-Залесском Ярославской области произошел пожар в школе № 6. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.
Во время первого урока в школе сработала пожарная сигнализация. Дети покинули здание.
Школа №6 уже привлекала внимание общественности. Недавно ее посетили представители ОНФ, которые зафиксировали протечки крыши.
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