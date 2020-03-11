Белгород, , 10:41 — REGNUM В полиции начали проверку по факту распыления перцового баллончика в одной из школ Белгорода. С виновником происшествия проведут профилактическую работу, сообщили 11 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Сообщение о распылении слезоточивого вещества поступило в полицию 10 марта в 13:05. Как оказалось, один из учеников школы взял у своего приятеля перцовый баллончик, который носил его с собой в качестве средства самообороны. По словам подростка, он по неосторожности нажал на крышку баллончика и он сработал.

14-летний ученик рассказал о своём поступке руководству школы. В полиции пообещали провести с подростком беседу, а также выяснить все обстоятельства произошедшего.